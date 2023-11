Israel kündigt Fluchtkorridore für Menschen in Kliniken an

Gaza-Stadt: Israel will einen Fluchtkorridor für die Menschen in der umkämpften Al-Schifa-Klinik und zwei weiteren Krankenhäusern in den Süden des Gazastreifens schaffen. Die Fluchtroute werde bis zur Dämmerung offenbleiben, erklärte das Militär. Außerdem soll es in zwei Stadtvierteln von Gaza-Stadt eine vierstündige humanitäre Feuerpause geben. Die Al-Schifa-Klinik musste gestern wegen Treibstoffmangels den Betrieb einstellen. Die WHO hat nach eigenen Angaben den Kontakt zu ihren Ansprechpartnern in Gazas größtem Krankenhaus verloren und zeigte sich extrem besorgt um die Sicherheit des medizinischen Personals und hunderter Patienten. Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" warnte, sollten die Kämpfe nicht gestoppt oder die Patienten in Sicherheit gebracht werden, würden die Krankenhäuser zu Leichenhallen. Israel wirft der Hamas vor, das Al-Schifa-Krankenhaus als Kommando- und Kontrollzentrum zu missbrauchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2023 13:00 Uhr