Israel kritisiert UN-Votum für Waffenstillstand

Tel Aviv: Israel kritisiert die Forderung der UN-Vollversammlung nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen. Das hat der israelische UN-Botschafter Erdan während der Sitzung in New York deutlich gemacht. Nach seinen Worten ermöglichen es diejenigen, die einen Waffenstillstand unterstützen, der Hamas, zu überleben und mehr Gräueltaten zu begehen. Erdan forderte die Anwesenden auf, den Chef der Hamas im Gazastreifen, Sinwar, anzurufen und von ihm zu verlangen, die Waffen niederzulegen, sich zu stellen und alle Geiseln freizulassen. In der UN-Vollversammlung hatten rund 80 Prozent der Mitgliedsländer der Resolution für einen Waffenstillstand zugestimmt. Deutschland enthielt sich, Israel und die USA stimmten wie mehrere andere Länder dagegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 10:00 Uhr