Tel Aviv: Der israelische Botschafter Cohen hat die gestern verabschiedete UN-Resolution für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen mit scharfen Worten verurteilt. Israel beabsichtige, die Hamas zu eliminieren, schrieb Cohen auf X. So sei die Welt auch mit den Nazis und der Terrormiliz IS umgegangen. Zuvor hatte die UN-Vollversammlung in New York mit großer Mehrheit eine "sofortige humanitäre Waffenruhe" im Gazastreifen gefordert. 120 Staaten stimmten für die Resolution, 45 enthielten sich, darunter auch Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 06:00 Uhr