Israel kritisiert UN-Resolution als realitätsfern

New York: Die vom Weltsicherheitsrat verabschiedete Resolution zum Gazakrieg ist auf Kritik gestoßen. Der israelische UN-Botschafter Erdan nannte den Text realititätsfern. Israel erlaube bereits Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Die UN hätten sich stattdessen besser auf die Lage der israelischen Geiseln konzentrieren sollen. UN-Generalsekretär Guterres bemängelte hingegen, dass die Resolution keine Forderung nach einer Waffenruhe enthält. Diese ist aus seiner Sicht aber nötig, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern. Die Resolution ruft Israel auf, einen sicheren Zugang für humanitäre Hilfe zu schaffen. Zudem wird verlangt, dass Hilfsgüter über alle verfügbaren Grenzübergänge in den Gazastreifen gelangen sollen. Bei der Abstimmung hatten sich die USA und Russland enthalten. Die Resolution ist rechtlich bindend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 23:15 Uhr