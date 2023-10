Israel korrigiert Zahl verschleppter Geiseln nach oben

Tel Aviv: Die Hamas hat offenbar mehr Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, als bisher bekannt. Laut israelischem Militär sind es 199 - die Familien seien informiert worden. Auf die Frage, ob sich das auf den Angriffe auf den Gazastreifen auswirke, sagte Armeesprecher Hagari, dank Geheimdienstinformationen wisse man genau, was man angreife, nämlich Infrastruktur der Hamas und ranghohe Mitglieder der Terror-Organisation. Die Hamas hatte dagegen erklärt, bei den Bombardements seien auch Geiseln getötet worden. Der Armeesprecher warf den Islamisten wiederum vor, Menschen daran zu hindern, sich wie von Israel angewiesen vom Norden in den Süden des Gazastreifens in Sicherheit zu begeben. Die Hamas missbrauche ihre Bevölkerung als Schutzschilde. Ägypten hat Israel derweil vorgehalten, Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu verhindern. Man habe sich bemüht, den Grenzübergang Rafah offenzuhalten, sagte der Außenminister. Die Regierung Netanjahu habe aber nicht reagiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 13:00 Uhr