Israel ist offenbar bereit für Angriff auf den Iran

Tel Aviv: Israel steht einem Medienbericht zufolge kurz vor einem erneuten Angriff auf den Iran. Wie das "Wall Street Journal" schreibt, könnte der Militärschlag bereits am Sonntag fallen, falls Teheran bei den Verhandlungen über sein Atomprogramm nicht einlenkt und die Produktion von spaltbarem Material stoppt. Das Blatt beruft sich dabei auf US-amerikanische und israelische Regierungsmitarbeiter. Im Westen wird befürchtet, dass der Iran bereits kurz vor der Entwicklung einer eigenen Atombombe steht. US-Präsident Trump bekräftigte am Abend, dass er sich weiterhin um eine diplomatische Lösung mit dem Iran bemühe. Seine gesamte Regierung sei angewiesen, mit dem Iran zu verhandeln, schrieb er in den sozialen Medien. Teheran müsse aber die Hoffnung vollständig aufgeben, eine Atomwaffe zu erlangen. Auch Trump hatte zuvor erklärt, dass er einen israelischen Angriff auf iranische Nuklearanlagen nicht für ausgeschlossen halte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 01:00 Uhr