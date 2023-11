Israel ist auch an Nordgrenze zum Libanon in Alarmbereitschaft

Tel Aviv: Israel ist auch an seiner Nordgrenze zum Libanon in sehr hoher Alarmbereitschaft. Ein Militärsprecher sagte, man sei bereit, auf alle Entwicklungen zu reagieren. Die radikalislamische Hisbollah, die von Iran unterstützt wird, operiert aus dem Libanon heraus. Hisbollah-Führer Nasrallah will sich am Nachmittag erstmals öffentlich zu den aktuellen Entwicklungen äußern. Fast täglich gibt es seit dem 7. Oktober auch an der israelisch-libanesischen Grenze kurze Gefechte zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee. Inzwischen ist US-Außenminister Blinken in Tel Aviv eingetroffen. Er will sich für lokal begrenzte Feuerpausen einsetzen, damit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen besser geholfen werden kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 12:45 Uhr