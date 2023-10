Israel intensiviert Angriffe im Gazastreifen

Tel Aviv: Die israelische Armee hat ihre Einsätze im Norden des Gazastreifens ausgeweitet. Augenzeugen berichten von Panzern, die in der Nacht in das Gebiet eingedrungen seien. Auch die Luftangriffe wurden in der Nacht intensiviert. Die Hamas meldet Kämpfe mit israelische Soldaten im Norden und im Zentrum des Gazastreifens. Die Terrororganisation hat nach eigenen Angaben erneut Raketensalven auf israelisches Gebiet abgefeuert. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat eine sofortige Feuerpause zwischen Israel und den Palästinensern gefordert. 120 Länder stimmten dafür, 14 dagegen, 45 enthielten sich, darunter auch Deutschland. Die Resolution fordert auch alle Geiseln freizulassen und den ungehinderten Zugang für Hilfslieferungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 11:00 Uhr