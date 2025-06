Israel hat Trump und Merz über Angriff informiert

Politiker weltweit reagieren auf Eskalation in Nahost: US-Präsident Trump bestätigte, dass die USA sich zwar nicht am Angriff beteiligt haben, aber vorher darüber Bescheid wussten. Kanzler Merz hat am Morgen mit Israels Premierminister Netanjahu telefoniert - nach dem Großangriff Israels auf die Atomanlagen. Merz erklärte danach, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Zugleich rief der Kanzler aber beide Seiten auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die gesamte Region destabilisieren könnten.

