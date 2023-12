Israel hat erstmals wieder direkte Hilfslieferungen nach Gaza gebracht

Tel Aviv: Zum ersten Mal seit Beginn des aktuellen Kriegs sind nach israelischen Angaben heute Hilfslieferungen direkt von Israel in den Gazastreifen gelangt. Laut einem Sprecher der zuständigen Behörde passierten 79 Lastwagen den Grenzübergang Kerem Schalom. Vor dem Krieg waren es täglich rund 500. Weitere 120 Lastwagen seien über den Übergang Rafah an der Grenze zu Ägypten in den Gazastreifen gefahren, dazu sechs Lkw mit Treibstoff oder Kochgas, hieß es. Dutzende verzweifelte Menschen umstellten am Grenzübergang Rafah die Lkw mit Hilfslieferungen, kletterten an Bord und trugen Kisten davon. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen erklärten, die Lieferungen reichten bei weitem nicht aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2023 22:30 Uhr