Israel hat dem Waffenruheabkommen mit der Hamas zugestimmt

Jerusalem: Nach dem Sicherheitskabinett hat auch die gesamte Regierung Israels das Waffenruheabkommen mit der Hamas gebilligt. Damit tritt es morgen in Kraft. Laut Justizministerium kommen in der ersten Phase fast 740 palästinensische Gefangene frei, im Gegenzug für 33 israelische Geiseln aus den Händen der Hamas. Während der sechswöchigen Waffenruhe soll über die Freilassung weiterer Geiseln verhandelt werden. Außerdem soll der wichtige Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder öffnen und mehr Hilfslieferungen durchlassen. Vorgesehen ist, dass sich israelisches Militär aus dicht besiedelten Gebieten zurückzieht. Menschen, die in den Süden des Küstenstreifens geflohen waren, sollen unter internationaler Aufsicht in ihre Wohngebiete im Norden zurückkehren dürfen. Unklar ist bisher, wer den Gazastreifen künftig regieren soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 07:00 Uhr