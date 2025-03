Israel gründet Behörde für Ausreise von Palästinensern aus dem Gazastreifen

Tel Aviv: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Abend weiter Ziele der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen angegriffen. Demnach starb bei einer Attacke auf eine Klinik im Süden des abgeriegelten Küstengebiets ein ranghohes Mitglied der Hamas, das in dem Krankenhaus war. Nach palästinensischen Angaben kamen außerdem mindestens fünf Zivilisten ums Leben. - Israel hat derweil eine Behörde eingerichtet, die Ausreisen von Palästinensern aus dem Gazastreifen abwickeln soll. Nach einer Erklärung von Verteidigungsminister Katz geht es dabei um - so wörtlich - "freiwillige Ausreisen in Drittländer auf sicherem und kontrolliertem Wege". Hintergrund ist ein Vorstoß von US-Präsident Trump, der vorgeschlagen hatte, zwei Millionen Palästinenser umzusiedeln. Trump will seinen Worten zufolge den Gazastreifen in eine "Riviera des Nahen Ostens" verwandeln.

