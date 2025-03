Israel gründet Behörde für Ausreise von Palästinensern

Jerusalem: Israel richtet eine neue Behörde ein, die Ausreisen von Palästinensern aus dem Gazastreifen abwickeln soll. In einer Erklärung von Verteidigungsminister Katz heißt es, die Behörde werde die - so wörtlich - "freiwillige Ausreise von Bewohnern des Gazastreifens in Drittländer auf sicherem und kontrolliertem Wege vorbereiten". Die Ausreisen sollen demnach im Einklang mit internationalem Recht stattfinden. Israels Verteidigungsminister bezieht sich in seiner Erklärung auf Pläne von US-Präsident Trump. Der hatte Anfang Februar gesagt, die USA würden den Gazastreifen übernehmen, und die Einwohner sollten in arabischen Nachbarstaaten unterkommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 02:00 Uhr