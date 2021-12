Israel, Griechenland und Italien verschärfen Einreiseregeln

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tel Aviv: Wegen der vierten Corona-Welle haben einige Länder ihre Reisebeschränkungen verschärft oder verlängert. So bleiben in Israel die Grenzen für Touristen auch weiterhin geschlossen und zwar bis zum 29. Dezember. Personen, die einen Wohnsitz in Israel haben, müssen bei der Einreise für drei Tage in Quarantäne, das gilt auch für Geimpfte. Wer nach Griechenland reist - egal ob geimpft oder genesen - braucht ab kommendem Sonntag einen negativen PCR-Test, der nicht älter ist als zwei Tage. In Italien greifen bereits heute härtere Maßnahmen. Dort gilt nun für Einreisende die 2G-Plus-Regel. Ungeimpfte müssen trotz Testnachweises für fünf Tage in Quarantäne.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.12.2021 11:45 Uhr