Israel greift Ziele in Syrien an

Damaskus: Israel kämpft verstärkt an mehreren Fronten. Während die Offensive auf das Zentrum des Gazastreifens ausgeweitet wurde, hat die Armee offenbar nun auch wieder Gebiete in Syrien angegriffen. Das berichten staatliche Medien und die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London. Demnach wurde der Süden des Landes und Gebiete nahe dem Flughafen Damaskus getroffen. Außerdem hat die israelische Armee ihre Soldaten an der Grenze zum Libanon nach eigenen Angaben in "sehr hohe" Alarmbereitschaft versetzt. Hintergrund seien bedrohlich zunehmende Attacken der Hisbollah.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.12.2023 01:00 Uhr