Israel greift Wohnhaus in Syrien mit Raketen an

Damaskus: Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in der syrischen Hauptstadt sind offenbar sieben Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Staatlichen syrischen Medien zufolge wurde das Gebäude unweit der iranischen Botschaft in Damaskus von drei israelischen Raketen zerstört. Wie die "New York Times" unter Berufung auf israelische Quellen berichtet, galt der Angriff einem Mitglied der libanesischen Hisbollah, das an Waffenschmuggel beteiligt gewesen ist. Ob der Mann zu den Toten zählt, ist bisher nicht bekannt. Auch ranghohe Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden nutzten das Gebäude nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Der Iran ist eng mit der schiitischen Hisbollah-Miliz verbündet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 09:00 Uhr