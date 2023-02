Israel greift wieder Ziele im Gaza-Streifen an

Nachrichtenarchiv - 02.02.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tel Aviv: Die israelische Luftwaffe hat in der Früh wieder Ziele im palästinensischen Gazastreifen bombardiert. Das teilte die Armee auf Twitter mit. Ziel der Angriffe waren demnach eine Waffenfabrik der radikalislamischen Hamas sowie ein Labor für Chemikalien. Wenige Stunden zuvor hatte Israels Militär nach eigenen Angaben eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefangen. Die Situation zwischen Israel und den Palästinensern ist derzeit äußerst angespannt. Bei einer Razzia in einem Flüchtlingslager im Westjordanland vor einer Woche waren zehn Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden. Einen Tag später tötete ein Palästinenser bei einem Angriff vor einer Synagoge in Ostjerusalem sieben Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2023 06:00 Uhr