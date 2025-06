Israel greift wieder Militäranlagen im Iran an

Tel Aviv: Die israelische Luftwaffe hat heute früh wieder militärische Ziele im Iran angegriffen. Wie die Armee mitgeteilt hat, sind Abschussrampen und Raketenlager beschossen worden. Insgesamt seien 15 Kampfflugzeuge im Einsatz gewesen. Auch Start- und Landebahnen auf sechs Flughäfen seien zerstört worden. Nach wie vor ist unklar, welche Zerstörungskraft die US-Bunkerbrecher hatten, die gegen iranische Atomanlagen eingesetzt wurden. Präsident Trump zeigt sich überzeugt, dass man dem Regime in Teheran damit auf Dauer die Fähigkeit genommen habe, atomwaffenfähiges Uran herzustellen. Die Internationale Atomenergiebehörde in Wien ist allerdings zurückhaltender. Speziell das Ausmaß der Schäden an der Atomanlage Fordo ließen sich noch nicht einschätzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 10:00 Uhr