Israel greift weitere Ziele in Gaza an - Zahl der Toten steigt

Tel Aviv: Die israelische Luftwaffe hat auch in der vergangenen Nacht wieder Ziele der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen angegriffen. Nach Angaben des israelischen Militärs konzentrierten sich die Luftschläge diesmal auf den Norden der Region. Dort liege das Terrorzentrum der Hamas. Die Zahl der Kriegstoten steigt inzwischen weiter an. Bei den israelischen Luftschlägen im Gazastreifen wurden in den vergangenen Tagen mehr als 950 Menschen getötet. In Israel fielen dem Großangriff der Hamas bisher mindestens 1.200 Menschen zum Opfer. Tausende wurden verletzt. Mittlerweile gibt es auch Kritik am israelischen Vorgehen. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk sagte zum Beispiel, bei den Luftangriffen seien Wohngebäude, Schulen und Einrichtungen der Vereinten Nationen getroffen worden. Eine Abriegelung des Gazastreifens, die das Leben von Zivilisten in Gefahr bringe, sei laut Völkerrecht verboten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 08:00 Uhr