Israel greift weitere Ziele im Iran an

Israel setzt seine Angriffe auf den Iran fort: Nach israelischen Angaben sind Raketenwerfer und Infrastruktur von Drohnen die Ziele. Irans Medien berichten von israelischen Raketen, die südlich von Teheran abgefangen wurden. In der Gegend der Atomanlage Fordow soll es Explosionen gegeben haben. Ein israelischer Armeesprecher hatte zuvor erklärt, die Operation stehe erst am Anfang. Ziel der Israelis ist es, das iranische Atomprogramm zu zerstören. Laut Militär wäre der Iran in ein paar Tagen in der Lage gewesen, mindestens 15 Atombomben zu bauen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2025 18:45 Uhr