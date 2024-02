Israel greift Rafah erneut aus der Luft an

Gaza: Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge den Raum Rafah erneut aus der Luft angegriffen. Dabei sind offenbar mehrere Menschen ums Leben gekommen. Örtliche Gesundheitsbehörden sprechen von 37 Toten, Medien und die Hamas von mehr als 50. Das israelische Militär gab bekannt, man habe eine Serie von Angriffen auf Terrorziele in der Gegend von Schabura durchgeführt, die nun beendet sei. Schabura liegt in der Nähe der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. International ist die Kritik groß, da sich in Rafah zahlreiche palästinensische Flüchtlinge befinden. Israels Premierminister Netanjahu hatte angekündigt, eine Evakuierung der Stadt vorzubereiten, rückt aber nicht von einer Offensive ab. Es sei ansonsten unmöglich, die Hamas zu zerstören, so Netanjahu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2024 04:00 Uhr