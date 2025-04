Israel greift militärische Ziele in Syrien an

Damaskus: Israels Luftwaffe hat erneut mehrere Attacken auf Syrien geflogen. Wie die israelischen Streitkräfte mitteilten, wurden in den Städten Hama und Homs Stützpunkte der Armee angegriffen. Außerdem seien militärische Infrastruktureinrichtungen in der Hauptstadt Damaskus Ziel der Operation gewesen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden mindestens vier Menschen getötet, zahlreiche weitere wurden verletzt, darunter Mitarbeiter des syrischen Verteidigungsministeriums. Seit dem Sturz von Machthaber Assad im Dezember hat die israelische Armee ihre militärischen Aktivitäten in dem ehemaligen Bürgerkriegsland deutlich ausgeweitet. Auch im Gazastreifen stehen die Zeichen derzeit nicht auf Entspannung. Die dort herrschende Hamas hat einen von Israel unterbreiteten Gegenvorschlag für eine Waffenruhe in dem Küstengebiet zurückgewiesen. Laut einem Vertreter der radikal-islamischen Miliz hält man dagegen an dem von Vermittlern ausgearbeiteten Plan fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2025 01:00 Uhr