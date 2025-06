Israel greift laut Medien Irans Ölministerium und Polizei an

Teheran: Der Iran hat am Nachmittag eine weitere Raketenoffensive auf Israel gestartet. In der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen Orten in Zentral- und Nordisrael wurde daraufhin Luftalarm ausgelöst. Im Stadtzentrum von Tel Aviv waren nach Angaben von Reportern erneut Explosionen zu hören. Zur gleichen Zeit gab es auch wieder israelische Attacken in der iranischen Hauptstadt Teheran. Örtliche Medien berichteten von Angriffen auf zentrale Einrichtungen und Behörden - darunter das Ölministerium und die Polizeidirektion sowie den Flughafen Mehrabad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 20:00 Uhr