Israel greift iranische Atomanlagen an

Tel Aviv: Israel hat in der Nacht einen Großangriff auf den Iran gestartet. Die Attacke galt laut Ministerpräsident Netanjahu nuklearen und militärischen Zielen der islamischen Republik. Er sprach von einem Schlag ins "Herz des iranischen Atomprogramms". Bilder im iranischen Staatsfernesehen zeigten brennende Wohnhäuser in der Hauptstadt Teheran und Rauch über der Urananreicherungsanlage Natanz. Bei den Angriffen mit dutzenden Kampfjets wurden offenbar iranische Wissenschaftler und der Kommandeur der berüchtigten Revolutionsgarden, Salami, getötet. Der Iran hat bereits Vergeltung angekündigt. Israels Verteidigungsminister Katz rief den Ausnahmezustand aus. Der Luftraum über Israel wurde gesperrt, vielerorts heulten Sirenen. Die USA weisen eine Beteiligung an dem israelischen Großangriff zurück. Außenminister Rubio warnte den Iran davor, amerikanische Ziele oder Personen ins Visier zu nehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 06:00 Uhr