Israel greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an

Tel Aviv: Angesichts der israelischen Vorbereitungen für eine Bodenoffensive im Gazastreifen wächst international die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges. Solche Befürchtungen verstärkten sich im Lauf des Tages, als Israel vom Libanon aus mit zahlreichen Raketen attackiert wurde. Dabei gab es mindestens einen Toten und mehrere Verletzte. Am Abend griff die israelische Armee Ziele der Hisbollah im Libanon an. Die Hisbollah wird vom Iran unterstützt. Dessen Außenminister hatte heute erklärt, sollte Israel eine Bodenoffensive gegen die Palästinenser im Gazastreifen starten, dann gebe es keine Garantie, dass sich der Krieg nicht doch ausbreitet. Der französische Präsident Macron hat in einem Telefongespräch an den iranischen Präsidenten Raissi appelliert, alles zu tun, damit kein regionaler Flächenbrand entsteht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 23:00 Uhr