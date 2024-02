Israel greift erneut Hisbollah im Libanon an

Tel Aviv: Israel hat erneut Ziele der Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon angegriffen. Wie das israelische Militär mitteilte, trafen Kampfflugzeuge mehrere Militäranlagen. Nach Angaben der Hisbollah wurden dabei zwei Kämpfer getötet. Im Süden des Gazastreifens bereitet Israel Bodeneinsätze in der Stadt Rafah vor. Dort befinden sich hunderttausende palästinensische Flüchtlinge. Trotz scharfer internationaler Kritik hält Premierminister Netanjahu an der geplanten Offensive fest. Er kündigte an, die verbliebenen Hamas-Terrorbataillone und deren gesamte Bastion Rafah einzunehmen. Für die Evakuierung der mehr als eine Million Zivilisten in der Stadt sieht Netanjahu Korridore vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2024 23:00 Uhr