Israel greift Atomanlagen im Iran an

Tel Aviv: Israel hat in der Nacht zum Schlag gegen das iranische Atomprogramm ausgeholt. Dutzende Kampfjets bombardierten Ziele in der islamischen Republik, darunter die Urananreicherungsanlage Natanz. Bei den Angriffen wurden offenbar auch führende Atomwissenschaftler und Militärs getötet. Die israelische Armee begründete ihr Vorgehen mit Fortschritten beim iranischen Atomprogramm. Teheran steht demnach kurz vor der Atombombe. Israels Präsident Herzog sprach von einer existenziellen Bedrohung für sein Land. Der Iran kündigte Vergeltung für die Angriffe an und feuerte nach israelischen Angaben in den vergangenen Stunden mehr als 100 Drohnen auf Israel ab. Sowohl Israel als auch Jordanien haben Drohnen abgefangen, Jordanien spricht auch von abgefangenen Raketen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 10:00 Uhr