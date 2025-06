Israel greift Atomanlage Isfahan an

Tel Aviv: Die gegenseitigen Angriffe im Israel-Iran-Krieg gehen weiter. Die israelische Armee sprach von zwei größeren Angriffswellen innerhalb weniger Stunden. Dabei habe man im Westen des Iran Lagerstätten und Abschusseinrichtungen für Raketen ins Visier genommen. Iranischen Nachrichtenagenturen zufolge wurde auch die Atomanlage Isfahan attackiert. Eine iranische Rakete schlug im Weizmann-Institut für Krebsforschung südlich von Tel Aviv ein - ein weiteres noch leerstehendes Gebäude wurde ebenfalls zerstört. Über Verletzte gibt es noch keine Angaben. Währenddessen sind in der Nacht zwei Militärmaschinen der deutsche Luftwaffe mit Israel-Rückkehrern in Köln/Bonn gelandet. Insgesamt 64 Menschen waren an Bord. Medienberichten zufolge wurden sie mit einer Sondergenehmigung direkt aus Tel Aviv abgeholt. Heute soll es wieder einen Flug aus Jordanien geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 09:00 Uhr