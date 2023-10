Israel greift angeblich Flughäfen von Damaskus und Aleppo an

Jerusalem: Syrien meldet derweil israelische Luftangriffe auf die Städte Damaskus und Aleppo. Das Staatfernsehen berichtete am Mittag, die "israelische Aggression" richte sich gegen die beiden wichtigsten Flughäfen Syriens. Es gebe Schäden, aber keine Opfer, hieß es. Vorausgegangen waren gestern Raketenangriffe aus Syrien. Unklar ist, wer dafür verantwortlich war. Diese Angriffe reihen sich ein in die Serie von Attacken auf Israel aus dem Libanon und vor allem seitens der Hamas. Die israelische Armee bereitet sich deshalb weiter auf eine mögliche Bodenoffensive im Gazastreifen vor. Derzeit konzentriere man sich darauf, die Führungsspitze der Hamas auszuschalten. Deren Kämpfer waren am Samstag nach Israel eingedrungen, hatten 1.200 Menschen getötet und etwa 150 als Geiseln genommen. Bei Vergeltungsschlägen wurden wiederum 1.350 Palästinenser getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 15:00 Uhr