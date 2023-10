Israel gibt Zahl der verschleppten Geiseln jetzt mit 199 an

Tel Aviv: Die radikalislamische Hamas hat bei ihrem Terrorangriff auf Israel vor über einer Woche mehr Geiseln genommen als bislang bekannt. Ein israelischer Militärsprecher sagte, 199 Menschen seien in den Gazastreifen verschleppt worden. Ihre Familien seien informiert. Gestern hatte Israel die Zahl der Geiseln noch mit 155 angegeben. Zuletzt hatte es geheißen, dass darunter acht Deutsche sind. Dem Auswärtigen Amt ist es nach Angaben von Ministerin Baerbock noch nicht gelungen, Kontakt zu ihnen herzustellen. Ein Sprecher der israelischen Armee hatte in der ARD angedeutet, dass sich die Geiseln in zum Teil 30 bis 40 Meter tiefen Tunneln befinden könnten. Derweil herrscht Unklarheit darüber, ob heute Hilfslieferungen in den Gazastreifen durchgelassen werden oder nicht. Zunächst hieß es, der Grenzüberganmg zu Ägypten werde heute für ein paar Stunden geöffnet. Israels Ministerpräsident Netanjahu hat aber Informationen dementieren lassen, wonach es eine Feuerpause und Hilfslieferungen im Austausch für die Ausreise von Ausländern geben werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 14:00 Uhr