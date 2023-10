Israel gibt Palästinensern Schuld an Raketeneinschlag in Spital

Tel Aviv: Das israelische Militär weist die Verantwortung für den Beschuss eines Krankenhauses im Gazastreifen zurück. Ein Sprecher der Streitkräfte sagte am Abend, nach Geheimdienst-Informationen sei die Klinik durch einen fehlgeschlagenen Raketenangriff der palästinensischen Extremisten-Gruppe Islamischer Dschihad getroffen worden - und nicht durch Geschosse der israelischen Streitkräfte. Das Hamas-Gesundheitsministerium in Gaza hatte zuvor den Beschuss einer Klinik mit hunderten Toten gemeldet und dafür Israel verantwortlich gemacht. Bundeskanzler Scholz hat sich nach seinem Besuch in Israel auf den Weg nach Ägypten gemacht. Vor dem Abflug nach Kairo mussten der Bundeskanzler und alle anderen Passagiere wegen eines Raketenalarms das Flugzeug kurzzeitig verlassen. In Ägypten trifft Scholz morgen früh Staatschef Al-Sisi. Dann wird es auch darum gehen, wie die etwa 200 Geiseln der Hamas befreit werden können - unter ihnen auch mehrere Deutsche. In Tel Aviv hatte Scholz erklärt, Israel habe Deutschlands volle Solidarität. Die Sicherheit Israels und seiner Bürger sei deutsche Staatsräson.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 23:00 Uhr