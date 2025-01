Israel gibt Freilassung von 90 palästinensischen Gefangenen bekannt

Jerusalem: Im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens mit der islamistischen Hamas hat Israel in der Nacht 90 palästinensische Gefangene freigelassen. Das teilten die israelischen Behörden mit. Bei den Freigelassenen handelt es offenbar um Frauen und Minderjährige aus dem Westjordanland oder Ost-Jerusalem. Palästinensischen Berichten zufolge sind sie mit Bussen in die palästinensischen Gebiete gebracht worden und dort jubelnd empfangen worden. Zuvor hatte die islamistische Hamas erste israelische Geiseln freigelassen. Die drei jüngeren Frauen seien abgemagert, aber ansonsten in guter körperlicher Verfassung, beschrieben Augenzeugen ihren Zustand. Die Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Inhaftierter ist Teil der Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas, die gestern in Kraft getreten ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 06:00 Uhr