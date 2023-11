Israel gewährt Zivilisten Zeitfenster zum Verlassen von Gaza-Stadt

Tel Aviv: Die israelische Armee hat Zivilisten ein vierstündiges Zeitfenster gewährt, um Gaza-Stadt zu verlassen. Bis 13 Uhr hatten sie die Möglichkeit, in Richtung Süden zu fliehen. Anwohnern zufolge haben israelisches Panzer vor Gaza-Stadt Stellung bezogen. Das könnte darauf hindeuten, dass diese bald erstürmt werden soll. Die Vereinten Nationen beklagen, dass weiterhin kein Treibstoff in das abgeriegelte Palästinensergebiet gelangt. Mehr und mehr Einrichtungen müssten deshalb schließen, so das UN-Nothilfe-Büro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.11.2023 14:45 Uhr