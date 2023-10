Israel gestattet Ausweitung humanitärer Hilfe für Süd-Gaza

Tel Aviv: Israel will die humanitäre Hilfe für den Süden des Gazastreifens ausweiten. Nach Angaben eines Armeesprechers soll im Laufe des Tages die Einfuhr von Lastwagen mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten ermöglicht werden. Wer sich in diesem Gebiet aufhalte werde diese Hilfe erhalten. Die israelische Armee hatte die Menschen im Norden des Gazastreifens immer wieder aufgefordert, zu ihrer eigenen Sicherheit in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens zu fliehen. Dies haben nach Militärangaben bereits mindestens 700.000 Menschen getan. In der Nacht hatte die Armee ihre Bodenangriffe intensiviert, unterstützt von massiven Luftschlägen. Journalisten im Gazastreifen berichteten von heftigem israelischem Beschuss im Norden des Gebiets. Wie die Weltgesundheitsorganisation und andere Hilfsorganisationen mitteilten, sind sie momentan nicht dazu in der Lage, mit ihren örtlichen Teams zu kommunizieren. Deswegen könnten Rettungswagen nicht zu Verletzten gelangen, so ein WHO-Sprecher.

