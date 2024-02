Israel geht gegen Hamas-Kämpfer in Chan Junis vor

Tel Aviv: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden viele Hamas-Kämpfer in der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens getötet. Zudem seien Waffen und Dokumente der Terrormiliz sichergestellt worden, teilte die Armee mit. Die Aktionen dort würden fortgesetzt. Das israelische Fernsehen zitiert Regierungsbeamte mit den Worten, der militärische Druck werde auch während laufender Gespräche über eine Feuerpause verstärkt, weil nur Verhandlungen unter Beschuss zu Ergebnissen führten. Derzeit bemühen sich Vermittler aus Katar, Ägypten und den Vereinigten Staaten in Paris um eine Waffenruhe und eine Freilassung von Geiseln.

