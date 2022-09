Israel gedenkt der Opfer des Olympia-Attentats von 1972

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tel Aviv: Israel hat rund 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat von München der getöteten israelischen Sportler gedacht. Präsident Herzog sagte in Tel Aviv, ihr Andenken verlange, dass der Krieg gegen den Terror immer und überall mit Einigkeit, Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen geführt werden müsse. Die Gedenkveranstaltung fand am Jahrestag des Attentats nach dem hebräischen Kalender statt. Neben Herzog nahmen auch der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Bach, sowie die Familien der Opfer teil. Palästinensische Terroristen hatten am 5. September 1972 bei den Olympischen Spielen in München die israelische Mannschaft überfallen. Elf Mitglieder des Teams und ein Polizist wurden getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 20:00 Uhr