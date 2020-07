Israel führt wegen steigender Corona-Zahlen wieder Beschränkungen ein

Bundesanwaltschaft lässt zwei Rechtsextremisten festnehmen

Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft hat zwei Männer festnehmen lassen, die eine rechtsextremistische Vereinigung angeführt haben sollen. Eine der Festnahmen ist in Berlin erfolgt, die andere in Heerlen in den Niederlanden. Außerdem wurden die Wohnungen weiterer Beschuldigter durchsucht. Razzien gab es in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland. Bei der Vereinigung handelt es sich um die sogenannte "Goyim Partei Deutschland", die 2016 gegründet wurde. Auf deren Webseite wird unter anderem der Holocaust geleugnet und zur Tötung von Juden aufgerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2020 07:00 Uhr