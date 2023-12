Israel flutet zu Testzwecken Tunnel der Hamas

Tel Aviv: Ungeachtet der UN-Resolution für eine sofortige Waffenruhe treibt Israel seine Angriffe gegen die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen voran. Kampfjets beschossen erneut Teile des dicht besiedelten Küstengebiets. Heftige Gefechte am Boden wurden aus dem Süden ebenso wie aus dem Norden gemeldet. US-Medien zufolge hat Israel damit begonnen, Meerwasser in das Tunnelsystem der Hamas zu leiten. Es soll sich um Tests handeln, um zu sehen, ob diese Methode überhaupt praktikabel ist. Von einer Flutung der Tunnel verspricht sich Israel, dass auf diese Weise Hamas-Kämpfer gezwungen werden, an die Oberfläche zu kommen. Bedenken gibt es allerdings, weil unter der Erde vermutlich auch israelische Geiseln festgehalten werden. Auch Umweltschutzverbände sind gegen das Fluten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.12.2023 18:15 Uhr