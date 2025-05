Israel fliegt wohl wieder Angriffe in Syrien

Damaskus: Israel fliegt wohl weiter Angriffe auf Militärstellungen in Syrien. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte handelte es sich um die heftigste israelische Attacke seit Jahresbeginn. Besonders betroffen seien das Umland der Hauptstadt Damaskus und Daraa im Südwesten Syriens. Die israelische Luftwaffe hat bereits mehrmals Ziele in Syrien angegriffen, um die mit Israel verbündeten Drusen im Nachbarland zu unterstützen. Unterdessen meldet Israels Militär, es habe eine Rakete abgefangen, die aus dem Jemen abgefeuert wurde. In mehreren Teilen Israels seien die Menschen mit Sirenen gewarnt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 07:00 Uhr