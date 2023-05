Israel fliegt weitere Angriffe im Gazastreifen

Kurzmeldung ein/ausklappen Neue Asylbestimmungen führen zu Chaos an der US-Grenze zu Mexiko

Ciudad Juárez: An der Grenze zwischen Mexiko und den USA spielen sich derzeit chaotische Szenen ab. Grund ist eine Änderung der Einreiseregeln, die in wenigen Stunden in Kraft tritt. Künftig dürfen zwar dort täglich 1.000 Asylsuchende die Grenze überqueren, aber nur wenn sie sich vorher online registriert haben. Wer das nicht macht und aufgegriffen wird, wird angezeigt und darf fünf Jahre lang nicht mehr in die USA einreisen. Derzeit gilt noch eine Regelung, die bei illegalen Einreisen zwar eine sofortige Abschiebung vorsieht, aber keine weiteren rechtlichen Konsequenzen hat. Deshalb versuchen Zehntausende, noch vor der Neuregelung in die USA zu gelangen und unterzutauchen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.05.2023 14:45 Uhr