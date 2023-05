Israel fliegt weitere Angriffe im Gazastreifen

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj will mit Gegenoffensive noch warten

Kiew: Die Ukraine will nach den Worten von Präsident Selenskyj mit ihrer Gegenoffensive noch warten. Selenskyj sagte in einem Interview mit der BBC, derzeit würde sie noch zuviele Menschenleben kosten. Man könne zwar erfolgreich sein, aber solch hohe Verluste wären inakzeptabel. Deshalb brauche man noch etwas Zeit. In jüngster Zeit war es immer wieder zu Angriffen auf russische Infrastruktur in besetzten Regionen oder im russischen Grenzgebiet gekommen. Beobachter werteten dies als Vorbereitung für die Gegenoffensive.

