Israel fliegt weitere Angriffe auf den Iran

Tel Aviv: In der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran ist keine Entspannung in Sicht. Israel hat erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen. Zuvor hatte die israelische Armee sich mit einem Evakuierungsaufruf an die iranische Bevölkerung gewandt. Wer in der Nähe von Waffenfabriken lebe, solle sich in Sicherheit bringen. Die iranische Regierung kündigte an, dass vom Abend an auch U-Bahnhöfe, Moscheen und Schulen als Schutzräume für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Zuvor hatte der iranische Außenminister Araghtschi vor einer Ausweitung des militärischen Konfliktes auf den Persischen Golf gewarnt. Eine Eskalation könne die ganze Welt betreffen. In Israel laufen nach iranischen Angriffen in der Nacht immer noch Suchaktionen nach Verschütteten. Insgesamt sind seit Beginn der iranischen Angriffe 13 Menschen in Israel getötet worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.06.2025 14:30 Uhr