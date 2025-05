Israel fliegt weiter Angriffe in Syrien

Damaskus: Israels Militär hat am späten Abend Luftangriffe unter anderem auf die syrische Hauptstadt geflogen. Dazu erklärte die Armee, die Attacken hätten Flugabwehrgeschützen und Raketenstellungen in Syrien gegolten. Es habe sich um notwendige Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung Israels gehandelt. Zuletzt hatte die israelische Luftwaffe bereits mehrmals Ziele in Syrien angegriffen, um die mit Israel verbündeten Drusen im Nachbarland zu unterstützen. Außerdem hat das israelische Sicherheitskabinett offenbar zugestimmt, den Militäreinsatz im Gazastreifen auszuweiten. Das berichten israelische Medien. Demnach würden die Militäraktionen deutlich verstärkt, solange die Hamas die israelischen Geiseln nicht freilasse. Die Entscheidung soll morgen vom gesamten Kabinett gebilligt werden, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 09:00 Uhr