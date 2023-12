Israel fliegt schwere Angriffe in Süd-Gaza

Tel Aviv: Im Gazakrieg hat Israel in der Nacht zahlreiche Luftangriffe im Süden des Küstenstreifens durchgeführt. Bewohner der Stadt Chan Junis wurden mit Flugblättern aufgefordert, von dort in die weiter südlich gelegene Stadt Rafah zu flüchten. Allerdings kam es in der Nacht auch dort zu Luftschlägen. Den Grenzübergang in Rafah hat Israels Armee für Hilfslieferungen geschlossen. Nach dem gestrigen Ende der Waffenruhe und der Wiederaufnahme der Gefechte kam es auch zwischen Israel und Islamisten im Libanon zu Kämpfen. Die Hisbollah-Miliz gab mehrere Angriffe auf israelische Stellungen bekannt. Das israelische Militär feuerte zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 07:45 Uhr