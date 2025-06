Israel fliegt neue Angriffe auf Ziele in Teheran

Tel Aviv: Israels Luftwaffe hat die angekündigte neue Angriffswelle auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran gestartet. Der staatliche iranische Rundfunk meldete Explosionen in der Nähe des Flughafens Mehrabad. Iranischen Medienberichten zufolge gab es auch Einschläge nahe einem Luxus-Hotel im Norden der Millionenstadt. Laut der iranischen Regierung bleibt die Metro in Teheran nun als Schutzort rund um die Uhr geöffnet. Auch Schulen und Moscheen seien sichere Orte, hieß es. - Zuvor hatte der iranische Außenminister Araghtschi vor einer Ausweitung des militärischen Konfliktes mit Israel gewarnt. Mit Blick auf den israelischen Angriff auf ein iranisches Gasfeld in der Golfregion gestern sprach er von einem strategischen Fehler. Der Persische Golf sei eine äußerst sensible Region. Jede militärische Eskalation dort könne die ganze Welt betreffen.

