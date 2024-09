Israel fliegt massive Angriffe im Libanon

Tel Aviv: Israel erhöht massiv den militärischen Druck auf die Hisbollah im Libanon. In mehreren Angriffswellen bombardierten Kampfflugzeuge rund 100 Raketenabschussrampen der pro-iranischen Miliz. Wie das israelische Militär mitteilte, seien diese für unmittelbare Angriffe auf Israel vorbereitet gewesen. Der jüdische Staat will die Hisbollah wieder aus dem Grenzgebiet verdrängen, um die Sicherheit seiner Bürger im Norden zu gewährleisten. Den Luftangriffen war laut einem Zeitungsbericht schwerer Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Gemeinden im Norden Israels vorausgegangen. Der Libanon macht Israel für die Pager- und Walkie-Talkie-Explosionen in den vergangenen Tagen verantwortlich. Hisbollah-Chef Nasrallah drohte mit Vergeltung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2024 11:45 Uhr