Israel fliegt Luftangriffe gegen die Hamas im gesamten Gazastreifen

Tel Aviv: Israels Armee hat rund zwei Monate nach Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen wieder massive Angriffe in dem Küstengebiet aufgenommen. Wie das Militär in der Nacht mitteilte, wies Regierungschef Netanjahu die Streitkräfte an, so wörtlich, "mit großer Härte" gegen die Terrororganisation Hamas vorzugehen. Nach palästinensischen Angaben wurden gleichzeitig zahlreiche Luftattacken registriert - in allen Teilen des Gazastreifens. Dabei sollen mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen sein. Israel und die Hamas hatten vor knapp zwei Monaten eine Waffenruhe vereinbart. Bisher konnten sich beide Seiten aber nicht auf eine Verlängerung einigen.

