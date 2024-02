Israel fliegt Luftangriffe auf Rafah - offenbar viele Tote

Rafah: Israel hat Luftangriffe auf die südlichste Stadt des Gazastreifens geflogen. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei zwei Häuser sowie ein Fahrzeug beschossen und mehr als 20 Menschen getötet. Das israelische Militär bestätigte den Tod von drei Hamas-Funktionären. Einer von ihnen sei für die Sicherheit der Hamas-Anführer verantwortlich gewesen, hieß es in einer Erklärung. Bodentruppen sind in der Stadt nicht im Einsatz. Unter anderem UN-Generalsekretär Guterres, Bundesaußenministerin Baerbock und Ägyptens Außenminister Schukri haben mit deutlichen Worten vor den humanitären Folgen einer israelischen Bodenoffensive in Rafah gewarnt. In die Stadt an der Grenze zu Ägypten sind rund eine Million Bewohner aus nördlicheren Teilen des Gaza-Streifens geflohen. Hintergrund ist der Kampf Israels gegen die Hamas nach deren Angriff am 7. Oktober. Israel bezeichnet Rafah als den einzigen Ort in dem Küstenstreifen, in dem die Terrororganisation noch die Kontrolle ausübt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2024 23:00 Uhr