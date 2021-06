Israel fliegt Luftangriff auf Gaza

Schüler in Bayern können im Pausenhof Masken ablegen

München: Die Schüler in Bayern können unter freiem Himmel künftig ihre Corona-Schutzmasken ablegen. Wie Staatskanzleichef Herrmann sagte, gibt es in den Pausen keine Maskenpflicht mehr, gleiches gelte bei Wandertagen oder Exkursionen. Herrmann betonte aber, dass die bestehende Infektionsschutzverordnung dafür nicht geändert werde, vielmehr werde sie nur präzisiert. Das sei keine grundlegende Abkehr von der Maske. Weitere Lockerungen wird es in Bayern laut Herrmann nicht geben. Mit Blick auf die aus Indien stammende Delta-Variante sei dies vorerst nicht denkbar - auch nicht beim Thema Maskenpflicht. Die Maske sei ein wirksamer Schutz gegen eine Corona-Infektion vor allem in Innenräumen, so der Chef der Staatskanzlei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 23:00 Uhr