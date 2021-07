Israel fliegt erneut Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen

Nachrichtenarchiv - 02.07.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Israel hat erneut Luftangriffe im Gazastreifen geflogen. Nach Armeeangaben beschossen Kampfflugzeuge in der Nacht eine Waffenfabrik der radikalislamischen Hamas. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. Vorher hatten nach Angaben der israelischen Feuerwehr gestern an Ballons befestigte Brandsätze in der südisraelischen Region Eschkol mehrere kleine Brände ausgelöst. Die israelische Luftwaffe hatte zuletzt Mitte Juni Vergeltungsangriffe im Gazastreifen geflogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2021 06:00 Uhr